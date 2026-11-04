Вибори у США, атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку: головне за ніч 4 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 листопада 2026 року

Перші результати підрахунку голосів на проміжних виборах у США свідчать про можливий успіх демократів, Росія атакувала Одесу та Полтаву, безпілотники вдарили по логістичному центру Ozon в Адигеї та по оператору «Фенікс» в окупованому Донецьку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 листопада.

Вибори у США

Американці голосують у штаті Вірджинія фото: AP

За попередніми даними підрахунку голосів у штатах Флорида та Індіана, лідирує Демократична партія.

У Флориді республіканці змінили стратегію та зосередилися на чотирьох округах демократів, однак за першими підрахунками демократи лідирують в усіх чотирьох. Крім того, вони випереджають суперників у кількох округах чинних республіканців, які раніше вважалися повністю безпечними.

Удар по Одесі

Пожежа у ТЦ в Одесі скріншот з відео

У ніч на 4 листопада російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака через російську атаку постраждала торгівельна інфраструктура. У мережі пишуть, що російський удар пошкодив торговельний центр «Сім'я».

Атака на Полтаву

Полтава потрапила під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

Вночі 4 листопада російські терористи атакували Полтаву безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, ворог вдарив по приватному підприємству.

Вибухи у Донецьку

Пожежа на об'єкті телекомунікаційної інфраструктури окупантів у Донецьку фото: соціальні мережі

В окупованому Донецьку атаковано об'єкти телекомунікаційної інфраструктури російських загарбників.

Під ударом опинилися потужності місцевого підконтрольного окупантам оператора зв’язку «Фенікс», який функціонує на базі обладнання, незаконно захопленого у компанії «Київстар» після окупації міста.

Ozon в Адигеї опинився під атакою

Палаючий Ozon у Саратові вночі 11 вересня фото: соціальні мережі

У ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

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