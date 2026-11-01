Під час перемир’я в Олешках військові евакуювали понад сотню жителів правобережжя Херсонщини

Частина мешканців раніше не мала можливості залишити небезпечні місця

Людей вивезли з підконтрольної Україні території Херсонщини. Серед них – 22 дитини та 21 маломобільна людина.

Під час режиму припинення вогню, запровадженого для гуманітарної операції в окупованих Олешках, українські військові евакуювали також 167 цивільних із правобережжя Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання військ «Південь».

Кого евакуювали військові

Операцію провели підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ «Південь» спільно з представниками місцевої влади. Евакуйованих доправили до безпечніших населених пунктів Херсонської області.

Серед 167 цивільних – 22 дитини та 21 маломобільна людина, які потребували особливої уваги й допомоги. Йдеться про жителів населених пунктів уздовж Дніпра на підконтрольній Україні території. Ці райони щодня зазнавали російських обстрілів. Частина мешканців раніше не мала можливості залишити небезпечні місця.

Евакуаційні маршрути пролягали через заміновані та пошкоджені дороги. На окремих ділянках залишалися спалена військова техніка й цивільні автомобілі. Через це пересування було особливо складним і вимагало злагодженої роботи всіх залучених підрозділів.



У військовому угрупованні наголосили, що головним завданням було зберегти життя цивільних і допомогти тим, хто не міг самостійно виїхати з небезпечних районів.

«Кожна врятована людина – це результат спільної роботи та злагодженої взаємодії всіх залучених до гуманітарної місії», – зазначили в Угрупованні військ «Південь».

Режим тиші в Олешках завершився

Режим припинення вогню на визначених ділянках Херсонщини діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Його запровадили для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що гуманітарну місію проводили спільно з уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою. Посередницею та координаторкою домовленостей виступила перша леді США Меланія Трамп.

За словами омбудсмана, протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Це дало змогу доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним, які хотіли безпечно залишити місто.

Лубінець повідомив, що українська та російська сторони вже опрацьовують можливості продовження подібних гуманітарних заходів.

«Наразі разом із Яною Лантратовою опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя», – написав омбудсман у Telegram.

Нагадаємо, 30 жовтня українська делегація прибула до тимчасово окупованих Олешок. Там розпочали евакуацію жителів, які хотіли залишити місто, та доставили гуманітарну допомогу.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуйовані мешканці міста вже перебувають на підконтрольній Україні території.

Після завершення евакуації уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував нові гуманітарні місії для допомоги цивільним, які залишаються на небезпечних територіях.