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В окупованому Луганську пролунали вибухи: виникли проблеми з інтернетом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Луганську пролунали вибухи: виникли проблеми з інтернетом
В окупованому Луганську пролунали вибухи
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла пожежа

Вночі 29 жовтня у тимчасово окупованому Луганську місцеві жителі повідомили про повторний удар по інфраструктурі зв'язку незаконного місцевого оператора «Лугаком». Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У зв'язку з атакою у Луганську спостерігаються суттєві перебої в роботі мережі Інтернет. Перший масштабний удар на цей об'єкт відбувся в ніч на 21 жовтня, коли дрони уразили будівлю колишнього «Укртелекому», де розміщуються потужності окупаційного оператора та центр телекомунікаційних послуг.

У Луганську виникла пожежа після атаки
У Луганську виникла пожежа після атаки
фото: соціальні мережі

Окупаційний мобільний оператор «Лугаком» (Луганські комунікації) функціонує на захоплених територіях Луганської області з 2015 року. У липні 2022 року бренд формально ліквідували, а майно переоформили на ТОВ «МКС» («Мобільні Комунікаційні Системи») із переведенням номерної бази на російські коди, проте населення та ЗМІ за звичкою продовжують використовувати попередню назву. Наразі інфраструктура цієї структури піддається систематичним атакам.

Як відомо, вночі 21 жовтня у тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів.

Безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську, яку нині контролюють окупанти. 

Також вночі 9 жовтня окупований Луганськ кілька годин перебував під масованою атакою, а в місті, за повідомленнями місцевих, є кілька точок горіння.

За даними Exilenova+, атака тривала кілька годин. Місцеві Telegram-канали пишуть, що в місті було чутно серію вибухів, а над ним, за словами очевидців, літала велика кількість безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр. 

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

Теги: Луганськ окуповані території вибух

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