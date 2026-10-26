Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток

В автомобілі, по якому прийшовся удар, їхало п'ятеро людей

У Запоріжжі внаслідок російської атаки поранено трьох людей, серед них 17-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Що повідомив начальник Запорізької ОВА

О 18:07 очільник області написав, що внаслідок удару по території автозаправної станції поранені двоє людей: 46-річна жінка та 41-річний чоловік.

Згодом Семікін повідомив про ще одного постраждалого. За його словами, удар припав по автомобілю, у якому перебували п'ятеро людей. 17-річний хлопець дістав осколкові поранення ноги, інші пасажири не постраждали. Обставини атаки та пошкодження майна в обох дописах не уточнюються.

Попередні удари по місту

Запоріжжя росіяни атакували й раніше сьогодні. Вночі російські війська вдарили по місту, пошкодивши приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Зранку, за словами Семікіна, удар припав по торговельному центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа, обійшлося без поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох людей.