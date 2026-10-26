Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток
Вночі російські війська вдарили по місту, пошкодивши приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю
фото: Запорізька ОВА / Telegram

В автомобілі, по якому прийшовся удар, їхало п'ятеро людей 

У Запоріжжі внаслідок російської атаки поранено трьох людей, серед них 17-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Що повідомив начальник Запорізької ОВА

О 18:07 очільник області написав, що внаслідок удару по території автозаправної станції поранені двоє людей: 46-річна жінка та 41-річний чоловік.

Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток фото 1

Згодом Семікін повідомив про ще одного постраждалого. За його словами, удар припав по автомобілю, у якому перебували п'ятеро людей. 17-річний хлопець дістав осколкові поранення ноги, інші пасажири не постраждали. Обставини атаки та пошкодження майна в обох дописах не уточнюються.

Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток фото 2

Попередні удари по місту

Запоріжжя росіяни атакували й раніше сьогодні. Вночі російські війська вдарили по місту, пошкодивши приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Зранку, за словами Семікіна, удар припав по торговельному центру, який уже не працював. Після влучання виникла пожежа, обійшлося без поранених.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох людей.

Читайте також:

Теги: АЗС автомобіль росіяни поранення пожежа Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На що розраховує Путін на п’ятому році повномасштабного вторгнення
На що розраховує Путін на п’ятому році повномасштабного вторгнення
7 жовтня, 17:23
Наслідки російської атаки на Одещину
Росія атакувала порт на Одещині біля кордону з Румунією
27 вересня, 04:42
Володимир Бортко публічно підтримує російську агресію проти України
Режисеру «Бандитського Петербурга» світить до восьми років тюрми в Україні
5 жовтня, 16:53
Місцевим рекомендували за можливості не відкривати вікна
Росія ввела обмеження у Сочі після масштабної пожежі на танкері
6 жовтня, 21:37
Цвіткове – село Пологівського району Запорізької області
Ворог просунувся поблизу Цвіткового – DeepState
7 жовтня, 22:20
Рятувальники гасять пожежу, спричинену падінням уламків в Оболонському районі столиці
Уламки дрона впали на навчальний заклад у Києві, пожежу ліквідовано (оновлено)
6 жовтня, 07:35
Наслідки російської атаки на Луцьк 13 жовтня 2026 року
У Луцьку уламки реактивного шахеда впали на розважальний центр
13 жовтня, 20:45
Наслідки удару по Хмельниччині
Атака на Хмельниччину. Серед загиблих – 100-річна жінка, пошкоджено шість будинків
20 жовтня, 13:11
Масштаби пошкоджень уточнюються
Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: виникла пожежа
22 жовтня, 00:10

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток
Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток
«Це удар просто по місту»: Зеленський прокоментував атаку на Київ
«Це удар просто по місту»: Зеленський прокоментував атаку на Київ
Повітряна тривога у Києві тривала півтори години
Повітряна тривога у Києві тривала півтори години
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий
Російський дрон убив 41-річного шахтаря ДТЕК у Павлограді
Російський дрон убив 41-річного шахтаря ДТЕК у Павлограді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
152K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
87K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua