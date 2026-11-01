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Росіяни завдали подвійного удару по Чернівцям, постраждав чоловік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни завдали подвійного удару по Чернівцям, постраждав чоловік
У гаражних приміщеннях знищено покрівлю, а також майно, що зберігалося всередині
фото: ДСНС України

Унаслідок обстрілів пошкоджено фасад та міжповерхові перекриття адміністративної будівлі

У неділю, 1 листопада, росіяни двічі атакували Чернівці безпілотниками. Унаслідок першого влучання в адмінбудівлю виникла пожежа площею 30 кв. м. Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав ще одного удару. Загорілися складські приміщення на площі 200 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Росіяни завдали подвійного удару по Чернівцям, постраждав чоловік фото 1

Унаслідок обстрілів пошкоджено фасад та міжповерхові перекриття адміністративної будівлі. У гаражних приміщеннях знищено покрівлю, а також знищено майно, що зберігалося всередині.

Росіяни завдали подвійного удару по Чернівцям, постраждав чоловік фото 2

На момент повторного удару всі екстрені служби, які працювали на місці події, перебували на безпечній відстані. Обидві пожежі ліквідовано.

Унаслідок ворожої атаки постраждав 67-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.

Росіяни завдали подвійного удару по Чернівцям, постраждав чоловік фото 3

Як зазначив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, ворог атакував Буковину трьома безпілотниками. Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення.

Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано.

Також увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків дрона пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило вимушене відключення електропостачання.

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Теги: Руслан Осипенко ворог безпілотник Чернівці пожежа

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