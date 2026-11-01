Росіяни завдали подвійного удару по Чернівцям, постраждав чоловік

У гаражних приміщеннях знищено покрівлю, а також майно, що зберігалося всередині

Унаслідок обстрілів пошкоджено фасад та міжповерхові перекриття адміністративної будівлі

У неділю, 1 листопада, росіяни двічі атакували Чернівці безпілотниками. Унаслідок першого влучання в адмінбудівлю виникла пожежа площею 30 кв. м. Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав ще одного удару. Загорілися складські приміщення на площі 200 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Унаслідок обстрілів пошкоджено фасад та міжповерхові перекриття адміністративної будівлі. У гаражних приміщеннях знищено покрівлю, а також знищено майно, що зберігалося всередині.

На момент повторного удару всі екстрені служби, які працювали на місці події, перебували на безпечній відстані. Обидві пожежі ліквідовано.

Унаслідок ворожої атаки постраждав 67-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.

Як зазначив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, ворог атакував Буковину трьома безпілотниками. Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення.

❗️На Буковині внаслідок атаки російських безпілотників постраждав 67-річний чоловік, пошкоджено цивільну будівлю, – начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко 1 листопада область атакували три БпЛА. Два влучили в адміністративне приміщення в Чернівцях, чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували. Ще один безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу міста. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 1, 2026

Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано.

Також увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків дрона пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило вимушене відключення електропостачання.