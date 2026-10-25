У російському Липецьку після роботи ППО горять будинки та автомобілі (фото)

Уламки збитих безпілотників пошкодили припарковані машини та вибили вікна в житлових будинках

У російському Липецьку після роботи протиповітряної оборони зафіксували пошкодження автомобілів і житлових будинків. У місті також спалахнули пожежі, про які свідчать оприлюднені кадри, пише «Главком».

Губернатор Липецької області повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено припарковані автомобілі та вікна в прилеглих будинках. Вибиті шибки зафіксували, зокрема, на верхніх поверхах. Примітно, що самі місцеві у соцмережах повідомляють, що пожежі почалися саме після роботи російських систем ППО.

Наслідки роботи російської ППО фото: соцмережі

Інформація про масштаби пожеж і загальну кількість пошкоджених об’єктів уточнюється.

Нагадаємо, що у російському Омську після повідомлень про вибухи над промисловою зоною здійнялася чорна хмара диму. За попередніми даними, удар міг припасти на об’єкт логістичної інфраструктури компанії Ozon.