Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів
Пожежі зафіксовано у різних районах міста
фото: Exilenova+ / Telegram

Про постраждалих, уражені об'єкти та масштаби пошкоджень поки не повідомляють

Увечері 26 жовтня безпілотники масовано атакували тимчасово окуповану частину Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів фото 1

Що відомо

Канал не уточнює, у яких саме містах і районах пролунали вибухи та які об'єкти опинилися під ударом. Офіційних даних про наслідки поки немає. Інформація уточнюється. За повідомленням місцевих, осередки пожеж зафіксовано в різних районах обласного центру.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Попередні атаки на Луганськ і область

Окупований Луганськ атакують дрони майже щотижня. У ніч на 21 жовтня безпілотники, за даними Exilenova+, вдарили по будівлі колишнього «Укртелекому», де розташовані окупаційний оператор «Лугаком» та центр телекомунікаційних послуг. Тоді в місті пролунали десятки вибухів.

Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів фото 2

12 жовтня на окупованій Луганщині атакували місце дислокації особового складу та техніки окупаційних військ, де виникли щонайменше три осередки пожежі. А ввечері 9 жовтня окупований Луганськ кілька годин перебував під масованою атакою, місцеві повідомляли про кілька точок горіння.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ: після вибухів у місті виникли перебої зі світлом, а в частині міста зник зв'язок.

Читайте також:

Теги: пожежа Луганщина окуповані території Луганськ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки
Ворог атакував Запорізьку область: загинув чоловік, є поранена
27 вересня, 03:05
Нічна пожежа після атаки російського дрона у Подільському районі Києва
У Подільському районі столиці росіяни двічі атакували об'єкт критичної інфрастуктури
28 вересня, 14:52
Нову техніку німецькі військові випробовують просто на полігонах разом із розробниками
Німеччина створить перший полк безпілотників: врахують досвід України
2 жовтня, 04:27
Пожежа почалася після атаки безпілотників, пролунало мінімум два вибухи
В Омську палає найбільший нафтопереробний завод Росії (відео)
8 жовтня, 15:41
Наслідки ударів по об'єктах у Росії 9 жовтня 2026 року
Удари по Омську та Ухті. Зеленський розкрив, яку зброю застосували військові
9 жовтня, 14:16
Ударний безпілотник Thor Hammer на змаганнях «Дикі Дрони»
Міноборони наростило закупівлі безпілотників на 300% за рік
11 жовтня, 13:57
Унаслідок удару по АЗС «Укрнафти» виникла пожежа
Російський дрон влучив в АЗС «Укрнафти» на Хмельниччині (фото)
14 жовтня, 14:19
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Волинь
Масштабна пожежа на Волині: фахівці з'ясували, чи був витік аміаку
18 жовтня, 14:26
Безпілотники дісталися й Московської області
Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї
22 жовтня, 05:00

Події в Україні

Російська атака залишила частину Чернівців без світла
Російська атака залишила частину Чернівців без світла
Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів
Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів
Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток
Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток
«Це удар просто по місту»: Зеленський прокоментував атаку на Київ
«Це удар просто по місту»: Зеленський прокоментував атаку на Київ
Повітряна тривога у Києві тривала півтори години
Повітряна тривога у Києві тривала півтори години
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
152K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
88K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua