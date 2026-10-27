Окупована Луганщина зазнала масованої атаки дронів

Про постраждалих, уражені об'єкти та масштаби пошкоджень поки не повідомляють

Увечері 26 жовтня безпілотники масовано атакували тимчасово окуповану частину Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо

Канал не уточнює, у яких саме містах і районах пролунали вибухи та які об'єкти опинилися під ударом. Офіційних даних про наслідки поки немає. Інформація уточнюється. За повідомленням місцевих, осередки пожеж зафіксовано в різних районах обласного центру.

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Попередні атаки на Луганськ і область

Окупований Луганськ атакують дрони майже щотижня. У ніч на 21 жовтня безпілотники, за даними Exilenova+, вдарили по будівлі колишнього «Укртелекому», де розташовані окупаційний оператор «Лугаком» та центр телекомунікаційних послуг. Тоді в місті пролунали десятки вибухів.

12 жовтня на окупованій Луганщині атакували місце дислокації особового складу та техніки окупаційних військ, де виникли щонайменше три осередки пожежі. А ввечері 9 жовтня окупований Луганськ кілька годин перебував під масованою атакою, місцеві повідомляли про кілька точок горіння.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ: після вибухів у місті виникли перебої зі світлом, а в частині міста зник зв'язок.