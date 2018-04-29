Другий літак з групою українських туристів вилетів з Єгипту до Києва

Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва

Друга частина українських туристів, які на добу застрягли в Єгипті, вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва.

Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

«Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Наступна - о 24:00», - написав Кирилич.

Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Наступна - о 24:00. pic.twitter.com/RiR2dpn7w7 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 квітня 2018 р.

27 квітня 2018 року з технічних причин з аеропорту м. Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також через певні причини не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Раніше у посольстві України в Єгипті повідомили, що у суботу ввечері літак з першою частиною українських туристів вилетів з Шарм-ель-Шейха до Львова.