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    Другий літак з групою українських туристів вилетів з Єгипту до Києва

    Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва
    Друга частина українських туристів, які на добу застрягли в Єгипті, вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter. «Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Наступна - о 24:00», - написав Кирилич.
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    Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва
    Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва

    Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва

    Друга частина українських туристів, які на добу застрягли в Єгипті, вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва.

    Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

    «Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Наступна - о 24:00», - написав Кирилич.

    27 квітня 2018 року з технічних причин з аеропорту м. Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

    Також через певні причини не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

    Раніше у посольстві України в Єгипті повідомили, що у суботу ввечері літак з першою частиною українських туристів вилетів з Шарм-ель-Шейха до Львова.

    МЗС Єгипет туризм літак українці
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