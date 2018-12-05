Дружина речника Путіна стала співвласницею соляного бізнесу в окупованому Криму



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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков з дружиною Тетяною Навкою

Тетяна Навка виявилася власницею 16,67% кримського виробника солі - виробничого кооперативу «Галіт»

Російська фігуристка, дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка стала власницею акцій кримської компанії з виробництва солі.

Про це повідомляє видання The Bell.

«Російська фігуристка і дружина прес-секретаря президента Дмитра Пєскова Тетяна Навка виявилася власницею 16,67% кримського виробника солі - виробничого кооперативу «Галіт», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Навка отримала частку в компанії наприкінці листопада. Приблизно у цей же час «Галіт» виграла контракт майже на 26 мільйонів рублів ($390 тис.) на постачання технічної солі для підприємства «Кримавтодор». Компанія була єдиним підприємством, яке подало заявку.

За інформацією видання, окрім Навки частку у виробничому кооперативі «Галіт» мають член Ради Федерації Юрій Волков, власник телеканалу «Царград», один з організаторів гібридної війни проти України бізнесмен Костянтин Малофеєв і каскадер Олександр Іншаков.

Як відомо, 2015 року Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального опублікував інформацію про майно Дмитра Пєскова і Тетяни Навки. За версією ФБК, вартість будинку у Підмосков'ї, в якому проживає подружжя, оцінювалася на той час майже на мільярд рублів