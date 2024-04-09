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ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Тімченко: Для відновлення пошкоджених ТЕС ДТЕК шукає обладнання у Східній Європі
фото: ДТЕК

Наприкінці березня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова шукає у Східній Європі обладнання для відновлення теплоелектростанцій, які було суттєво пошкоджені внаслідок масованих атак по енергосистемі. Про це в інтерв’ю виданню Forbes заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

«Найшвидший спосіб (відновити пошкоджені енергооб’єкти – ред.) – привезти обладнання зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів. Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитись про такі поставки», – сказав він.

Ще одним способом оперативно відновити пошкоджене обладнання – це використати незадіяне устаткування, що є в Україні, наголосив очільник ДТЕК.

«Ми зараз в діалозі з «Укренерго», «Центренерго». Також обмінюємось обладнанням всередині групи», – пояснив він.

Тімченко підкреслив, що зараз головне завдання в рамках підготовки до зими – відновлення максимальної кількості потужностей.

Нагадаємо, наприкінці березня було здійснено наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти.

Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС та ТЕС ДТЕК. Компанія повідомила про втрату 80% генеруючих потужностей.

Теги: ДТЕК обстріл ремонт

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