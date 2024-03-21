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Стало відомо, у що цілились окупанти під час ракетної атаки по Києву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, у що цілились окупанти під час ракетної атаки по Києву
Більшість ракет, які летіли на Київ, були спрямована на об'єкти ГУР
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Стало відомо, у що цілились окупанти під час ракетної атаки по Києву

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ під ранок 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Про це «Суспільному» повідомили джерела у спецслужбах.

«Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті», – зазначило джерело.

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Наслідки ракетного удару по Києву
фото: КМВА та ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинджал».

Як повідомлялося, під час ракетної атаки по території України у ніч на 21 березня російські загарбники зосередили зусилля на атаці півночі та центра України. До того ж спостерігалась активність розвідувальних дронів РФ.

До слова, триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав чотири ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: розвідка Київ ГУР окупанти обстріл

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