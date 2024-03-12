Російський удар по Кривому Рогу. Зеленський пообіцяв відповідь

Зеленський: «У Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним»

Україна завдаватиме російським окупантам втрат у відповідь на сьогоднішній обстріл багатоповерхівки Кривого Рогу, внаслідок якого загинули та постраждали мирні жителі. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави нагадав, що у Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару. Там зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. На місці багато постраждалих та є загиблі.

«Ми будемо завдавати російській державі втрати у відповідь – цілком справедливо. Вони в Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують», – підкреслив він.

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Зеленський пообіцяв, що Росія і надалі втрачатиме – тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Дії українських захисників рятують не лише нашу країну, а й інші народи.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей. Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що також відомо про 38-х поранених. Наразі вдалося врятувати з-під завалів чотирьох осіб, рятувальні роботи тривають.