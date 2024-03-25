Кличко розповів, коли буде запущено рух автомобілів Подільським мостом

Влітку міська влада також планує почати ремонт дорожніх автопроїздів мосту Метро

Цього літа буде запущено рух автомобілів Подільським мостом та почнеться ремонт мосту Метро. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі Економічній правді.

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За його словами, міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича. Запуск руху новим мостом дозволить частково перекрити на ремонт дорожню частину мосту Метро.

Як пише «Економічна правда», на Русанівських садах поряд зі станцією міської електрички «Троєщина-2» підрядник робіт група компаній «Автострада» зводить тунель під насипом залізниці. Він сполучить з'їзд з Подільського мостового переходу з новою дорогою під розворотним кільцем Троєщинського швидкісного трамваю.

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Проїзд до тунелю здійснюватиметься з проспекту Романа Шухевича, з'їзд з тунелю – у напрямку вулиці Петра Вершигори. За попередніми даними, щоб потрапити на Подільський міст, мешканцям Вигурівщини та Троєщини доведеться робити розворот біля ТРЦ Sky Mall.

Схема заїзду та виїзду з Подільського мостового переходу Скріншот відео Antonio Production/YouTube

Зазначається, що влітку міська влада планує почати ремонт дорожніх автопроїздів мосту Метро. Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор пообіцяв, що рух мостом для приватних автомобілів перекриватися не буде.

«Для естакади метро загрози немає, є проблеми з автопроїздами. Будемо підсилювати міст знизу. Під час робіт звужуватимемо смуги, перекидатимемо рух з однієї сторони на іншу, але перекривати повністю не будемо», – сказав Кандибор.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом та запустили через нього новий автобусний маршрут №111 Площа Українських Героїв – станція метро «Лівобережна».