Постпред України в ООН після російської атаки звернувся до США

Росія вночі здійснила чергову масовану атаку по Україні

На тлі затягування Конгресом ухвалення додаткової допомоги Києву, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав США, що Росія продовжує атакувати мирне населення нашої країни. Про це повідомив Сергій Кислиця.

«Доброго ранку п'ятниці, Нью-Йорку! Як пройшла ніч? Перевіряєте небо та прогноз погоди? Не хвилюйтеся, сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Як щодо «опадів» над Києвом та Україною 29 березня?» – написав Кислиця, коментуючи нічну атаку РФ.

Постпред нагадав, що Росія продовжує обстрілювати українців смертоносною зброєю.

«Протиповітряна оборона перехопила 84 із 99 цілей в українському небі: 58 «Шахедів» і 26 ракет. Більшість з них були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.