Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

З-поміж постраждалих ціла родина, будинок якої потрощили окупанти

Війська РФ у ніч на середу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Попередньо, постраждало щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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З-поміж постраждалих ціла родина, будинок якої потрощили окупанти. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. 47-річна мати отримала важкі поранення і перебуває у важкому стані. Усі четверо – у лікарні.

На ураженій ворогом території пошкоджені оселі. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

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