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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі
На ураженій ворогом території пошкоджені оселі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З-поміж постраждалих ціла родина, будинок якої потрощили окупанти

Війська РФ у ніч на середу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Попередньо, постраждало щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З-поміж постраждалих ціла родина, будинок якої потрощили окупанти. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. 47-річна мати отримала важкі поранення і перебуває у важкому стані. Усі четверо – у лікарні.

На ураженій ворогом території пошкоджені оселі. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня у Херсоні пролунали вибухи. Зафіксовано влучання.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки.

Теги: окупанти поранення Дніпропетровщина обстріл

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