Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі
З-поміж постраждалих ціла родина, будинок якої потрощили окупанти
Війська РФ у ніч на середу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Попередньо, постраждало щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
З-поміж постраждалих ціла родина, будинок якої потрощили окупанти. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. 47-річна мати отримала важкі поранення і перебуває у важкому стані. Усі четверо – у лікарні.
На ураженій ворогом території пошкоджені оселі. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 20 березня у Херсоні пролунали вибухи. Зафіксовано влучання.
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