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Росіяни накрили «Градами» Запорізьку область: троє загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни накрили «Градами» Запорізьку область: троє загиблих
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області
фото: Нацполіція

Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку

Російські загарбники обстріляли з «Градів» прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Троє цивільних людей загинули під завалами власного будинку. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

«Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні», – зазначив глава регіону.

Він також нагадав про можливість евакуації населення з Запорізької області.

Як записатися на евакуацію з прифронтових громад:

Цілодобова гаряча лінія «Координаційного гуманітарного центру» – 0 800 339 291.

Евакуаційні групи Національної поліції України:

для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

«Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну, соціальну», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, що пізно ввечері 6 квітня російські окупанти вгатили балістикою по Одещині. Імовірно, ворог спрямував «Іскандер-М» на припортову інфраструктуру. Постраждала жінка.

Крім того, сьогодні після півночі окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Дрони пошкодили приватний будинок, троє людей дістали поранення. 

До слова, триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. 

Теги: війна обстріл Запорізька область

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