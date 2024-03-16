У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі

Унаслідок вибуху авто загорілося, постраждали 5 осіб, які перебували в ній

У ніч проти 16 березня в Білгородській області нібито український дрон врізався в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Про це заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

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За Гладкова, в селі Глотове Грайворонського міського округу легкове авто, що рухалося дорогою, зазнало атаки «з боку ЗСУ» за допомогою дрона-камікадзе.

Унаслідок вибуху авто загорілося, постраждали 5 осіб, які перебували в ній. Неповнолітній хлопець отримав контузію головного мозку, у чоловіка – поранення черевної порожнини та осколкові поранення кінцівок.

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Ще у два чоловіки отримали контузії середнього ступеня тяжкості, у жінки – осколкові поранення обличчя і лопаткової ділянки, а також контузія.

Раніше у Курську пролунали потужні вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників.

Нагадаємо, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

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Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.

Також минулими днями у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару по адміністрації міста повідомлялося про двох постраждалих.