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У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі
фото ілюстративне

Унаслідок вибуху авто загорілося, постраждали 5 осіб, які перебували в ній

У ніч проти 16 березня в Білгородській області нібито український дрон врізався в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Про це заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За Гладкова, в селі Глотове Грайворонського міського округу легкове авто, що рухалося дорогою, зазнало атаки «з боку ЗСУ» за допомогою дрона-камікадзе.

Унаслідок вибуху авто загорілося, постраждали 5 осіб, які перебували в ній. Неповнолітній хлопець отримав контузію головного мозку, у чоловіка – поранення черевної порожнини та осколкові поранення кінцівок.

Ще у два чоловіки отримали контузії середнього ступеня тяжкості, у жінки – осколкові поранення обличчя і лопаткової ділянки, а також контузія.

Раніше у Курську пролунали потужні вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників.

Нагадаємо, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

Також минулими днями у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару по адміністрації міста повідомлялося про двох постраждалих.

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Теги: обстріл автомобіль безпілотник населення поранення Білгород

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