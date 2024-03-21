Ракетний удар по Миколаєву: є загибла та поранені

Унаслідок атаки російських загарбників загинула одна жінка та постраждали четверо людей

Російські терористи завдали ракетного удару по Миколаєву. Загинула одна людина, також відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряна тривога у місті пролунала о 14:30, уже за кілька хвилин очільник Миколаєва сповістив про гучний вибух. Він додав, що удару завдали балістикою.

Унаслідок атаки загинула одна жінка, ще три жінки та чоловік – постраждали. За словами Кіма, наразі рятувальні пошуки тривають.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинджал».

Як повідомлялося, під час ракетної атаки по території України у ніч на 21 березня російські загарбники зосередили зусилля на атаці півночі та центра України. До того ж спостерігалась активність розвідувальних дронів РФ.

До слова, триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав чотири ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.