ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку

У 2024 році на шахтах ДТЕК заплановано введення в роботу 26 нових вугільних лав

ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для підтримки енергосистеми

Минулого місяця на вугледобувних підприємствах ДТЕК було введено в роботу 2 нові вугільні лави (майданчик для видобутку вугілля – ред.) щоб теплова генерація була забезпечена необхідним для її роботи ресурсом. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Загалом з початку року шахтарі ДТЕК ввели в роботу вже 8 вугільних лав, що потрібно для забезпечення стабільного видобутку вугілля.

Це дозволить забезпечувати потреби теплоелектростанцій у паливі під час літніх максимумів та накопичити запаси до наступного опалювального сезону.

«Незважаючи на атаки ворога на енергетику, наша задача залишається незмінною – робити все для стабільної роботи енергосистеми. Розуміємо, що вже влітку, а потім і під час наступного ОЗП, робота наших ТЕС буде дуже затребувана. Видобуток палива для генерації вимагає ритмічності і послідовності в усіх процесах. Запуск нових лав – це основа для видобутку, відповідно, надійної роботи теплової генерації, особливо в піки споживання», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Зазначається, що у 2024 році на шахтах ДТЕК заплановано введення в роботу 26 нових вугільних лав.

Нагадаємо, минулого року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022.