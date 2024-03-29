Графіки відключень світла запроваджують ще в двох областях

Графіки стабілізаційного й аварійного відключення світла запроваджують у Донецькій та Полтавській областях

У Донецькій та Полтавській областях через масовані російські удари по енергооб'єктах України запроваджують графіки стабілізаційного й аварійного відключення світла. Про це йдеться у повідомленнях ДТЕК та голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Донецька область

Зазначається, що перехід на стабілізаційні відключення внаслідок ворожих обстрілів здійснюється за розпорядженням ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго». ДТЕК повідомляє, що у регіоні енергетики продовжують відновлювальні роботи. Дізнатися, які саме будуть графіки у різних населених пунктах по адресах в Донецькій області можна за посиланням.

Полтавська область

За словами начальника ОВА, у результаті нічної масової атаки по енергетичній системі країни є дефіцит обсягу генеруючих потужностей. «В області розгорнуті «Пункти незламності», там за потреби можна зарядити свої гаджети та бути на звʼязку», – зазначив він.

Пронін також поінформував, що станом на зараз в Полтавській області без електроенергії понад 154 тис. побутових споживачів та майже 9,5 тис. юридичних.

Нагадаємо, сьогодні вдень «Укренерго» доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області зафіксовано суттєве зростання навантаження на електромережі. Задля його зменшення запроваджено графік погодинних відключень. Відключення відбуватимуться за двома чергами. Згідно із опублікованим графіком, відключатимуть одну чергу зранку з 07:00 до 11:00 та одну ввечері з 17:30 до 21:30, виключно в періоди максимального навантаження.