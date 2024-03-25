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Держава може позбавити інвесторів у зелену енергетику гарантій щодо умов роботи в Україні – Бондарчук

Дарія Демяник
glavcom.ua
Держава може позбавити інвесторів у зелену енергетику гарантій щодо умов роботи в Україні – Бондарчук
Бондарчук нагадав, що за останні 4 роки, після підписання меморандуму, уряд неодноразово порушував меморандум
фото з відкритих джерел

Уряд може сформувати підґрунтя для збільшення боргів галузі зеленої енергетики – Бондарчук

Уряд України ініціював зміну механізму підтримки галузі відновлюваної енергетики, що є прямим порушенням домовленостей та гарантій інвесторам щодо незмінності регуляторного поля. Це призведе до збільшення боргів за зелену електроенергію та буде стимулювати політизацію галузі. Про це заявив Іван Бондарчук, керівник практики енергетики та природних ресурсів юридичної групи LCF Law Group, пояснивши, що мова йде про виокремлення з тарифу на передачу «Укренерго» послуги щодо підтримки галузі ВДЕ в окрему надбавку.

«Тобто, замість тарифу на передачу, можуть з'явитися платіжні квитанції. Якийсь окремий рядок з платежем на користь ВДЕ, умовно кажучи. Але не зрозуміло, що буде відбуватися у випадку, якщо люди або бізнеси не будуть сплачувати за цей тариф», – сказав Бондарчук.

За його словами, у такому випадку може бути ситуація, коли споживачі електроенергії будуть відмовлятися оплачувати підтримку галузі ВДЕ або блокуватимуть ці платежі через суди.

«Це поставить галузь ВДЕ під удар. Також це буде суперечити меморандуму, який уряд підписав з виробниками ВДЕ у 2020 році» за результатом якого був виконаний компромісний перегляд розміру зелених тарифів», – сказав адвокат.

Водночас, за його словами, у меморандумі одним із зобов'язань уряду було чітко прописано вимогу забезпечити достатність тарифу на передачу НЕК «Укренерго» щодо покриття витрат Гарантованого покупця для підтримки виробників з ВДЕ. При цьому Бондарчук нагадав, що за останні 4 роки, після підписання меморандуму, уряд неодноразово порушував меморандум.

«Якщо це рішення буде ухвалене, є високі ризики появи нової кризи розрахунків у галузі. Це може статися, тому що галузь стане більш вразливою до недобросовісних дій. По-друге, потенційно знову претензії «зелених» щодо ретроспективних змін і щодо, скажімо так, порушення зобов'язання, яке на себе взяв уряд після підписання меморандуму», – додав адвокат.

Бондарчук вважає, що уряд своїми діями заводить інвесторів у ще більш вразливе становище, ніж це є зараз, адже є висока ймовірність, що можливістю не платити будуть зловживати.

«Підхід досить дивний. Уявіть собі картинку, політично, коли в платіжці у споживача або у бізнесу буде конкретний рядок – «Підтримка ВДЕ». Тоді фактично буде знову створене політичне підґрунтя для розповзання чуток, що це перекладання коштів споживачів у кишені олігархів, іноземців і так далі», – підсумував адвокат.

Як повідомлялося, в Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.

Теги: Укренерго послуги адвокат Меморандум бізнес інвестиції

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