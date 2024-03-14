Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги

Джон Кірбі: «Той законопроєкт, який був ухвалений у Сенаті дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну»

Білий дім віддає перевагу версії законопроєкту про допомогу Україні, за яку проголосував раніше Сенат. Цей законопроєкт передбачає виділення Україні 60 млрд доларів. Про це сказав директор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

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Відповідаючи на питання про ставлення до пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона, який підтримує надання Україні фінансової допомоги в кредит, Кірбі зазначив, що Білий дім віддає перевагу сенатському законопроєкту.

«Ми вважаємо, що той законопроєкт, який був ухвалений у Сенаті дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі», – зазначив представник Білого дому.

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«Тож ми продовжуємо закликати спікера Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд, проголосувати за нього та рухатися далі. Ми знаємо, що є сильна підтримка його в обох партій, якщо буде можливість голосувати», – додав він.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

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Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.