Експерт негативно оцінив запропоновані зміни моделі фінансування «зеленої» енергетики

Юрист нагадав, що вже запропоновано багато дорожніх карт та обіцянок для погашення боргів перед ВДЕ, але досі не було жодних результатів

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександр Трохимець вважає, що зміна механізму фінансування «зеленої» генерації може погіршити ситуацію в галузі. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

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Зокрема Трохимець розповів, що нещодавно Уряд затвердив план реалізації програми Ukraine Facility, у якому є й розділ про енергетику.

«В урядовому документі зазначено, що виробники електроенергії з ВДЕ можуть обирати альтернативи: або продавати електроенергію ГарПоку за «зеленим» тарифом або йти самостійно на ринок, продавати вироблену електроенергію і отримувати різницю від того ж ГарПоку. Незрозуміло тільки – звідки у ГарПока будуть кошти на виплату цієї різниці», – написав він.

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На його думку, запропоновані Урядом ініціативи не мають реальних механізмів реалізації. Юрист нагадав, що вже запропоновано багато дорожніх карт та обіцянок для погашення боргів перед ВДЕ, але досі не було жодних результатів. В той же час, Урядом пропонується прибрати надбавку для виробників з ВДЕ (механізм фінансування галузі зеленої енергетики – авт.) з частини тарифу НЕК «Укренерго» на передачу.

«Тоді виникає логічне питання – а який обов'язок буде по сплаті даної надбавки для споживачів? Морально-вольовий? Хто буде оплачувати платіжки на «ВДЕ надбавку» за відсутності ризику погіршити свої відносини з ОСП та ризику призупинення операцій на ринку електричної енергії? Я на днях читав результати дослідження «На що готові люди заради енергетичної незалежності». Відповідь однозначна – ні на що!», – додав він.

Трохимець підкреслив, що держава має виконати два завдання стосовно ВДЕ: дотримувати вимог закону щодо гарантій дії «зеленого» тарифу до 2030-го року та погасити борги перед інвесторами. Він наголосив, що єдиний шлях – це випуск облігацій, бо в енергосистемі джерел погашення не існує.

«В протилежному випадку – ніяких інвестицій в українську енергетику не буде, а сама енергосистема буде все більше і більше руйнуватися», – підсумував Трохимець.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%. Учасники ринку та експерти зазначають, що наявні старі борги негативно впливають на стан галузі ВДЕ та погіршують інтерес інвесторів до пошуку і залучення коштів на розвиток галузі.