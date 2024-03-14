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Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США як кредит

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США як кредит
Денис Малюська заявив, що Україна готова отримати 8,5 млрд доларів із заблокованого пакета у вигляді кредиту
фото: Reuters

Міністр юстиції отримав «досить оптимістичні» сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні.

Україна може отримати 8,5 млрд доларів із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США, пише Reuters.

За словами міністра, вони із заступницею Іриною Мудрою отримали «досить оптимістичні» сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні.

«Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана», – сказав міністр юстиції.

Денис Малюська також заявив, що Україна готова отримати 8,5 млрд доларів із заблокованого пакета у вигляді кредиту. Хоч, безумовно, віддала б перевагу безповоротній допомозі. Проте остаточне рішення за Міністерством фінансів.

«Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають», – йдеться у заяві Малюськи.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України ($61 млрд) на голосування.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: США законопроєкт Денис Малюська президент Дональд Туск Україна фінансування гроші інвестиції міністр обмеження

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