ДТЕК повідомив, скільки часу потрібно на відновлення енергетики після ворожих обстрілів

За словами, виконавчого директора ДТЕК, пошкодження внаслідок обстрілів дуже серйозні

Унаслідок російських атак по інфраструктурі України було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Суспільного».

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За його словами, найважча ситуація нині в Харківській області. Там найбільша кількість домівок перебуває без світла. А в Одеській області діють графіки стабілізаційних відключень.

Виконавчий директор ДТЕК закликав жителів Криворізького району Дніпропетровській області розумно споживати електроенергію. Це необхідно для того, аби пройти складний період без відключень.

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Сахарук додав, що через постійні обстріли багато відключень відбувається у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.

«Пошкодження дуже серйозні. Енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може зайняти місяці і навіть більше», – додав Сахарук.

Як повідомлялося раніше, російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він зазначив, що ДТЕК втратив 50% генераційних об'єктів.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були значні пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.

До слова, на думку аналітиків ISW, Росія, ймовірно, має на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі України під час наступних масованих атак, зокрема для того, аби скористатися затримками в наданні західної допомоги, які суттєво обмежать можливості української ППО.