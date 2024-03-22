Ракетний удар по енергетиці. ДТЕК зробив невтішну заяву
Через атаку вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії у регіонах, де пошкоджена критична інфраструктура
Відновлення об’єктів генерації після ранкового масованого обстрілу енергосистеми потребуватиме великого обсягу роботи, часу та обладнання. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
«На відновлення об’єктів генерації буде потребуватися великий обсяг роботи, часу та обладнання. Тобто, ми зараз говоримо про деякі об’єкти навіть не про тижні і навіть не про місяці, тому що деякі об’єкти дуже серйозно пошкоджені», – сказав він.
Сахарук додав, що через атаку вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії у регіонах, де пошкоджена критична інфраструктура. Він підкреслив, що внаслідок останньої атаки деякі енергооб’єкти були втрачені, а інші потребують серйозного ремонту.
«Наразі починаються роботи по вивченню наслідків і починаються роботи по відновленню для того, щоб перш за все заживити за резервом критичну інфраструктуру, забезпечити надання допомоги всім, хто потребує електроенергії перш за все», – наголосив виконавчий директор ДТЕК.
Нагадаємо, 22 березня Росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були значні пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.
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