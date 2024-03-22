Ракетний удар по енергетиці. ДТЕК зробив невтішну заяву

Через атаку вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії у регіонах, де пошкоджена критична інфраструктура

Відновлення об’єктів генерації після ранкового масованого обстрілу енергосистеми потребуватиме великого обсягу роботи, часу та обладнання. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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«На відновлення об’єктів генерації буде потребуватися великий обсяг роботи, часу та обладнання. Тобто, ми зараз говоримо про деякі об’єкти навіть не про тижні і навіть не про місяці, тому що деякі об’єкти дуже серйозно пошкоджені», – сказав він.

Сахарук додав, що через атаку вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії у регіонах, де пошкоджена критична інфраструктура. Він підкреслив, що внаслідок останньої атаки деякі енергооб’єкти були втрачені, а інші потребують серйозного ремонту.

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«Наразі починаються роботи по вивченню наслідків і починаються роботи по відновленню для того, щоб перш за все заживити за резервом критичну інфраструктуру, забезпечити надання допомоги всім, хто потребує електроенергії перш за все», – наголосив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала масованої атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього були значні пошкодження обладнання, а оператор енергосистеми «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення електроенергії в деяких областях України.