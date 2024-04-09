Канада планує озброїтися атомними підводними човнами для захисту своїх інтересів

Трюдо: «Канада продовжує озброюватись у цьому, більш невизначеному і, відверто кажучи, небезпечному світі»

CBC News: Нова оборонна політика зосереджена на загрозах для Арктики, збільшуючи військову «ударну міць»

У понеділок була оприлюднена нова оборонна політика Канади, яка, серед іншого, обіцяє посилити бойові можливості військових в Арктиці. Про це пише CBC News.

Канада розгляне питання про придбання атомних підводних човнів, щоб гарантувати захист суверенітету країни в Арктиці. Про це заявив на церемонії презентації нової оборонної стратегії країни «Наша Північ, сильна і вільна» на найбільшій військово-повітряній базі в Трентоні прем'єр Джастін Трюдо.

Прем'єр Канади сказав, що вартість деяких елементів плану ще не визначена. А вони можуть вплинути на кінцеву вартість в майбутньому. «Тож навіть якщо ми прогнозуємо, що найближчими роками спрямуємо до 1,76% ВВП, то розуміємо, що в найближчі роки нас чекає більше. Канада продовжує озброюватись у цьому, більш невизначеному і, відверто кажучи, небезпечному світі», – зазначив Джастін Трюдо.

Якою є оборонна стратегія Канади?

Стратегія «Наша Північ, сильна та вільна» спрямована «на покращення захисту суверенітету» Канади в Арктиці.

Документ, як передає СВС News, передбачає закупівлю нових озброєнь, включаючи літаки раннього попередження (AWACs), ракети класу «земля–земля» великої дальності для канадської армії та службових гелікоптерів – як пілотованих, так і безпілотних.

Стратегія передбачає додаткові $8,1 млрд. нових витрат на оборону протягом наступних п'яти років і виділення додаткових $73 млрд. протягом наступних 20 років.

Зазначається, що додаткові інвестиції, однак, не дозволять Канаді досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів – 2% ВВП. За оцінками уряду, нова військова політика призведе до зростання відповідних витрат до 1,76% ВВП до 2029-2030 років.

«Це значне збільшення видатків на оборону та великий крок вперед у наших зусиллях досягти 2% ВВП, як було домовлено членами НАТО на Вільнюському саміті у 2023 році», – йдеться в презентованому документі.

До слова, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що прихильність Канади Україні стала важливим внеском у посилення НАТО в той час, коли Сполучені Штати «не змогли активізувати» допомогу країні, яка перебуває в бойових умовах.

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