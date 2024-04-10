Чи треба скуповувати долари? Відомий бізнесмен дав пораду українцям

Під час війни багато бізнесів здешевшали і нині час можливостей

Президент корпорації Terwin (Eva, Varus) Руслан Шостак радить українцям не тримати гроші у подушці, і не скуповувати валюту, а інвестувати. Про це він заявив під час виступу на Business Wisdom Summit 2024, повідомляє кореспондент «Главкома».

Бізнесмен закликав українців вкладати власні кошти в економіку своєї країни. «Якщо ви вкладаєте гроші, ви робите дві гарні справи: зберігаєте власні кошти і зберігаєте економіку своєї країни», – сказав Шостак.

Він переконаний, що багата Україна коштує стільки, скільки коштує її бізнес. «Бо так побудована економіка. Економіка американців побудована на вартості їх бізнесів – Google, Apple. Це і є вартість американців. Америка коштуватиме стільки, скільки коштують їхні компанії», – пояснив бізнесмен.

«Главком» є інформаційним партнером Business Wisdom Summit 2024. Цьогорічний Business Wisdom Summit стане платформою обміну найсміливіших кейсів українського бізнесу. Власники та топменеджери провідних компаній розкажуть, як бізнесу стати ще ефективнішим в обороні країни, виходити на нові ринки, залучати фінансування та долати кадрові виклики.

Раніше ми повідомляли, шо все більше українських підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу, згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується. Про це йдеться у Макроекономічному огляді Нацбанку.

«Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу. Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася», – йдеться в документі.

Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію. Адже кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тис. (або 2%) до 6,5 млн осіб, вказують у регуляторі.