ДТП із шахтарями на Донеччині: нові подробиці

Внаслідок ДТП у Добропіллі постраждало вісім цивільних осіб

У вівторок, 23 січня, у Добропіллі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За попередньою інформацією, через складні погодні умови - заметіль та ожеледицю - військовий автомобіль занесло на зустрічну смугу і він зіткнувся з пасажирським автобусом.



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Внаслідок ДТП у Добропіллі постраждало вісім цивільних осіб

У вівторок, 23 січня, у Добропіллі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За попередньою інформацією, через складні погодні умови - заметіль та ожеледицю - військовий автомобіль занесло на зустрічну смугу і він зіткнувся з пасажирським автобусом.

«Внаслідок цього ДТП постраждало 8 цивільних осіб. Усіх доставлено до міської лікарні. Двоє з пасажирів автобуса отримали ушкодження середньої тяжкості, інші шість – легкі тілесні ушкодження. Усім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Стан здоров'я задовільний», - інформують у штабі АТО.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

На місці події працювали представники Національної поліції та військової служби правопорядку.

Раніше поліція повідомила, що у Добропіллі КрАЗ зіткнувся з автобусом, в якому шахтарі їхали на роботу на шахту «Алмазна».