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    ДТП із шахтарями на Донеччині: нові подробиці

    Внаслідок ДТП у Добропіллі постраждало вісім цивільних осіб
    У вівторок, 23 січня, у Добропіллі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За попередньою інформацією, через складні погодні умови - заметіль та ожеледицю - військовий автомобіль занесло на зустрічну смугу і він зіткнувся з пасажирським автобусом.
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    Внаслідок ДТП у Добропіллі постраждало вісім цивільних осіб

    У вівторок, 23 січня, у Добропіллі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За попередньою інформацією, через складні погодні умови - заметіль та ожеледицю - військовий автомобіль занесло на зустрічну смугу і він зіткнувся з пасажирським автобусом.

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    «Внаслідок цього ДТП постраждало 8 цивільних осіб. Усіх доставлено до міської лікарні. Двоє з пасажирів автобуса отримали ушкодження середньої тяжкості, інші шість – легкі тілесні ушкодження. Усім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Стан здоров'я задовільний», - інформують у штабі АТО.

    Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

    На місці події працювали представники Національної поліції та військової служби правопорядку.

    Раніше поліція повідомила, що у Добропіллі КрАЗ зіткнувся з автобусом, в якому шахтарі їхали на роботу на шахту «Алмазна».

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