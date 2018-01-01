ДТП під Курськом: У МЗС підтвердили загибель трьох українців

У Курській області перекинулася маршрутка з українцями

Міністерстві закордонних справ України підтвердило загибель трьох громадян України в результаті ДТП, яке сталося 10 січня в Курській області Росії. Про це розповів начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич. «Консул України в Російській Федерації повідомив, що 10 січня у Курській області



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ДТП під Курськом

У Курській області перекинулася маршрутка з українцями

Міністерстві закордонних справ України підтвердило загибель трьох громадян України в результаті ДТП, яке сталося 10 січня в Курській області Росії. Про це розповів начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Консул України в Російській Федерації повідомив, що 10 січня у Курській області в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль з українською реєстрацією, який прямував за маршрутом місто Дніпро — Санкт-Петербург», — зазначив він.

Начальник управління консульського забезпечення підтвердив, що в автомобілі дійсно перебувало 9 громадян України.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє громадян України загинуло, троє отримали травми важкого ступеню важкості і були госпіталізовані до місцевих медичних закладів. Інші троє отримали легкі травм, їм також була надана необхідна медична допомога», — сказав він.

За словами Кирилича, консул підтримує постійний зв’язок з лікувальними закладами, де перебувають постраждалі.

«Причини та обставини цієї трагедії будуть встановлені за результатами слідства. Консул підтримує постійний оперативний зв’язок з лікувальними закладами, де перебувають травмовані українці,місцевим відділенням поліції і головним управлінням з надзвичайних ситуацій у курській області», — розповів співрозмовник.

Нагадаємо, ДТП сталася о 6:45 за місцевим часом на 551 км автодороги М-2 Москва — Крим. Автобус з пасажирами рухався з боку Бєлгорода в сторону Курська. За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням.

Джерело: УНН