Український автомобіль потрапив у ДТП у Польщі. Загинула дитина

Жертвою аварії став 9-річний хлопчик, що їхав на задньому сидінні

У Люблінському воєводстві Польщі сталася смертельна ДТП за участю українців. Унаслідок аварії загинула 9-річна дитина. Про це повідомила місцеві екстрені служби.

Автомобіль Seat з трьома громадянами України з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фурою.

«Водієві вантажівки вдалося частково виїхати на узбіччя дороги, уникнувши лобового зіткнення, проте його причіп вдарився у борт Seat. Жертвою аварії став 9-річний хлопчик, що їхав на задньому сидінні», — йдеться у повідомленні.

Дитина отримала значні травми голови і була терміново госпіталізована на вертольоті, проте врятувати її життя не вдалося. Українські дипломати ДТП поки не коментували.

Нагадаємо, за чотири місяці 2021 року на автодорогах Київщини постраждало 38 дітей, дві дитини загинули. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

З 1 січня до 30 квітня цього року в Київській області зареєстровано 48 ДТП за участю дітей, з яких 38 – з постраждалими.