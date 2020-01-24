ДТП з акторами «Дизель шоу»: винний водій автобуса сплатить понад 1 млн грн компенсацій



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Автобус з акторами «Дизель шоу» після зіткнення з вантажівкою

У результаті аварії загинула акторка Марина Поплавська

Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав винним водія автобуса Михайла Манюка у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України), у результаті чого загинула авторка відомого українського гумористичного проекту «Дизель шоу» Марина Поплавська.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 13 січня.

Резонансна аварія трапилася 20 жовтня 2018 року о 6 год. 5 хв. неподалік села Мила Києво-Святошинського району Київської області. Водій Манюк, керуючи автобусом Neoplan N116, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з напівпричепом тягача DAF, що рухався в попутному напрямку. У результаті ДТП загинула акторка Марина Поплавська, ще п’ятеро осіб отримали ушкодження середньої тяжкості.

Марина Поплавська загинула в ДТП 20 жовтня 2018 року

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся. За його словами, він перевозив акторів «Дизель шоу» зі Львова до Києва. Поблизу Житомира Марина Поплавська, яка перебувала в автобусі, повідомила про погане самопочуття. На що водій запропонував їй вийти Житомирі (вона була родом з цього міста - «Главком»), але жінка відмовилась.

Неподалік села Мила Київської області Поплавська знову повідомила про погане самопочуття. У цей момент Манюк відволікся, після чого відчув удар в ліву передню бокову частину. Поплавська стояла в цей час біля водійського сидіння і вилетіла через лобове скло.

Під час обрання міри покарання суд врахував, що обвинувачений водій давав правдиві свідчення, уперше вчинив злочин, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, а тому дійшов висновків: його виправлення можливе без реального відбування покарання.

Таким чином, суд спочатку призначив покарання Михайлу Манюка у вигляді позбавлення волі на п`ять років з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки. Однак на підставі ст. 75 КК України звільнив його від відбування основного покарання, встановивши іспитовий термін на три роки.

Крім цього, суд задовольнив цивільні позови шести потерпілих, серед яких була рідна сестра загиблої Марини Поплавської. Загалом, обвинувачений повинен їм компенсувати 1,23 млн грн моральної і матеріальної шкоди.

Як повідомляв «Главком», актрису «Дизель шоу» Марину Поплавську поховали на Корбутівському кладовищі в Житомирі.