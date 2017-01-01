ДТП з авто Димінського: суд призначив повторну експертизу

Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65

Печерський райсуд Києва призначив повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, у результаті якої загинула жінка. Про це йдеться у рішенні суду від 23 листопада, передають «Українські Новини». Зазначається, що про повторну



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За даними слідства, охоронець львівського бізнесмена Петра Димінського Андрій Борщ приїхав на місце ДТП через півгодини після трагедії

Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65

Печерський райсуд Києва призначив повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, у результаті якої загинула жінка.

Про це йдеться у рішенні суду від 23 листопада, передають «Українські Новини».

Зазначається, що про повторну експертизу клопотали адвокати підозрюваного у цій справі охоронця Димінського Андрія Борща. Вони пояснили її тим, що керівники міністерства внутрішніх справ привселюдно оголосили результати біологічної експертизи, за якими за кермом автомобіля був не Борщ, а Димінський.

Водночас слідство не надало захисту відповідних документальних підтверджень. Суд підтримав клопотання захисту.

«Існує ймовірність, що залучені органом досудового розслідування експерти є упередженими (висновки експертів Державного науково-дослідного експертного центру, підпорядкованого МВС України, були надані після озвучування їхніх результатів керівними посадовими особами МВС України)», - вирішив суддя.

У зв'язку з цим, суддя призначив комісійну судову молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої доручили експертам комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи».

Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65, і чи можливе штучне нанесення їх на поверхні та у салоні автомобіля.

Результати експертизи слідство зобов'язане надати стороні захисту. Постанова суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, автомобіль Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка.

Брат загиблої Степан Мацевко заявив, що за кермом автівки, що 18 серпня збила на смерть дівчину у Львівській області, перебував саме Петро Димінський.

Очевидці також зняли на відео олігарха Димінського на місці смертельного ДТП.

Національна поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського у ДТП. Поліція вручила Димінському повістку на допит на 23 серпня.

Як відомо, Димінський не прибув на допит у справі смертельної ДТП.

Адвокат бізнесмена Микола Лисий каже, що не знає, коли Димінський повернеться в Україну та чи піде після повернення на допит.

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