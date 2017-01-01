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    ДТП з авто Димінського: суд призначив повторну експертизу

    Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65
    Печерський райсуд Києва призначив повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, у результаті якої загинула жінка. Про це йдеться у рішенні суду від 23 листопада, передають «Українські Новини». Зазначається, що про повторну
    • Сьогодні, 01:23
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    <p class="header">За даними слідства, охоронець львівського бізнесмена Петра Димінського Андрій Борщ приїхав на місце ДТП через півгодини після трагедії</p> <p></p>

    За даними слідства, охоронець львівського бізнесмена Петра Димінського Андрій Борщ приїхав на місце ДТП через півгодини після трагедії

    Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65

    Печерський райсуд Києва призначив повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, у результаті якої загинула жінка.

    Про це йдеться у рішенні суду від 23 листопада, передають «Українські Новини».

    Зазначається, що про повторну експертизу клопотали адвокати підозрюваного у цій справі охоронця Димінського Андрія Борща. Вони пояснили її тим, що керівники міністерства внутрішніх справ привселюдно оголосили результати біологічної експертизи, за якими за кермом автомобіля був не Борщ, а Димінський.

    Водночас слідство не надало захисту відповідних документальних підтверджень. Суд підтримав клопотання захисту.

    «Існує ймовірність, що залучені органом досудового розслідування експерти є упередженими (висновки експертів Державного науково-дослідного експертного центру, підпорядкованого МВС України, були надані після озвучування їхніх результатів керівними посадовими особами МВС України)», - вирішив суддя.

    У зв'язку з цим, суддя призначив комісійну судову молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої доручили експертам комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи».

    Експертиза повинна виявити, кому належать біологічні зразки, знайдені на кермі автомобіля Mercedes-Benz S65, і чи можливе штучне нанесення їх на поверхні та у салоні автомобіля.

    Результати експертизи слідство зобов'язане надати стороні захисту. Постанова суду оскарженню не підлягає.

    Нагадаємо, автомобіль Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка

    Брат загиблої Степан Мацевко заявив, що за кермом автівки, що 18 серпня збила на смерть дівчину у Львівській області, перебував саме Петро Димінський.

    Очевидці також зняли на відео олігарха Димінського на місці смертельного ДТП.

    Національна поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського у ДТП. Поліція вручила Димінському повістку на допит на 23 серпня.

    Як відомо, Димінський не прибув на допит у справі смертельної ДТП.

    Адвокат бізнесмена Микола Лисий каже, що не знає, коли Димінський повернеться в Україну та чи піде після повернення на допит.

    Читайте також матеріал: Їм можна? Смертельні ДТП за участю олігархів

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