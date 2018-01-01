На Донеччині автобус з шахтарями потрапив у ДТП, постраждали 17 осіб
- Сьогодні, 11:44
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Трьох шахтарів госпіталізували після аварії
В районі міста Білицьке Донецької області сталася аварія, в результаті якої 17 шахтарів звернулися до лікарні.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Він зазначив, що в районі міста Білицьке сталася аварія за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового КРАЗу.
«17 шахтарів звернулись в лікарню. Ведеться розслідування», - наголосив Волинець.
Нагадаємо, напередодні у Покровську на шахті стався спалах метану, постраждали вісім гірників.