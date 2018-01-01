На Донеччині автобус з шахтарями потрапив у ДТП, постраждали 17 осіб

Трьох шахтарів госпіталізували після аварії

В районі міста Білицьке Донецької області сталася аварія, в результаті якої 17 шахтарів звернулися до лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він зазначив, що в районі міста Білицьке сталася аварія за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового



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Трьох шахтарів госпіталізували після аварії

В районі міста Білицьке Донецької області сталася аварія, в результаті якої 17 шахтарів звернулися до лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Він зазначив, що в районі міста Білицьке сталася аварія за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового КРАЗу.

«17 шахтарів звернулись в лікарню. Ведеться розслідування», - наголосив Волинець.

Нагадаємо, напередодні у Покровську на шахті стався спалах метану, постраждали вісім гірників.