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    На Донеччині автобус з шахтарями потрапив у ДТП, постраждали 17 осіб

    Трьох шахтарів госпіталізували після аварії
    В районі міста Білицьке Донецької області сталася аварія, в результаті якої 17 шахтарів звернулися до лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він зазначив, що в районі міста Білицьке сталася аварія за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового
    • Сьогодні, 11:44
    • Розсилка

    Трьох шахтарів госпіталізували після аварії

    В районі міста Білицьке Донецької області сталася аварія, в результаті якої 17 шахтарів звернулися до лікарні.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

    Він зазначив, що в районі міста Білицьке сталася аварія за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового КРАЗу. 

    «17 шахтарів звернулись в лікарню. Ведеться розслідування», - наголосив Волинець.

    Нагадаємо, напередодні у Покровську на шахті стався спалах метану, постраждали вісім гірників.

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