«Дуб Симона Петлюри» на Прикарпатті почав загрожувати людям: його зріжуть



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За легендою, у 1920-му році під цим деревом відпочивав Симон Петлюра

Депутати вирішили, що дерево аварійне, становить загрозу життю та здоров’я мешканців

На Прикарпатті зріжуть «дуб Симона Петлюри», адже дерево, якому понад 600 років, стало загрозою для людей.

Про це повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов.

«Дуб Симона Петлюри. Вік - понад 600 років. За легендою, 1920 року під ним відпочивав Симон Петлюра. 20 січня 2012 року депутати Івано-Франківської обласної ради ухвалили рішення про надання «Дубу Симона Петлюри» статусу заповідного об'єкта та включили його до складу обласного природно-заповідного фонду, а в п’ятницю, 29 травня, на сесії обласної ради його позбавили цього статусу(звернулась громада Маріямпіля, бо дерево аварійне, становить загрозу життю та здоров’я мешканців). Тож незабаром його зріжуть», - написав Мерінов.

600-річний дуб Симона Петлюри росте в дендропарку села Маріямпіль Галицького району. За легендою, у 1920-му році під цим деревом відпочивав Петлюра.

Його обхват 6,24 м, висота – 25 м. У дереві є велике дупло.