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    Суспільство

    На Івано-Франківщині стався землетрус

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    Землетрус&nbsp;магнітудою 3,2 бали сколихнув Івано-Франківщину - На Івано-Франківщині стався землетрус
    Землетрус магнітудою 3,2 бали сколихнув Івано-Франківщину

    В районі міста Долина було зареєстровано землетрус магнітудою 3,2 бали за шкалою Ріхтера

    В Івано-Франківській області вранці в понеділок, 1 червня, стався землетрус магнітудою 3,2. Про це  повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

    «Джерело землетрусу було в районі м. Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км», - йдеться в повідомленні.

    Так, згідно з даними Головного центру спеціального контролю, о 7:22 було зареєстровано землетрус магнітудою 3, 2 бали за шкалою Ріхтера.

    Зазначено, що землетрус можуть відчувати деякі люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, він не становить загрози для населення.

    Нагадаємо, сьогодні вночі у південній частині Перу стався потужний землетрус, осередок якого залягав на глибині понад 150 кілометрів.

    Івано-Франківщина землетрус населення
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