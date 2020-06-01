На Івано-Франківщині стався землетрус



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Землетрус магнітудою 3,2 бали сколихнув Івано-Франківщину

В районі міста Долина було зареєстровано землетрус магнітудою 3,2 бали за шкалою Ріхтера

В Івано-Франківській області вранці в понеділок, 1 червня, стався землетрус магнітудою 3,2. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

«Джерело землетрусу було в районі м. Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км», - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з даними Головного центру спеціального контролю, о 7:22 було зареєстровано землетрус магнітудою 3, 2 бали за шкалою Ріхтера.

Зазначено, що землетрус можуть відчувати деякі люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, він не становить загрози для населення.

Нагадаємо, сьогодні вночі у південній частині Перу стався потужний землетрус, осередок якого залягав на глибині понад 150 кілометрів.