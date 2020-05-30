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    Фото

    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському

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    <p>На світлинах зображений Симон Петлюра під час перебування Директорії у Камʼянці-Подільському у 1919 році</p> - Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському

    На світлинах зображений Симон Петлюра під час перебування Директорії у Камʼянці-Подільському у 1919 році

    Світлини відтворені з негативів, що були в особовому фонді Івана Огієнка

    Центральний державний архів вищих органів влади та управління України опублікував світлини очільника Директорії УНР Симона Петлюри, відтворені з негативів, що були в особовому фонді Івана Огієнка.

    Світлини оприлюднено на сайті архіву.

    За допомогою Державного центру збереження документів фотонегативи було оцифровано. На світлинах зображений  Симон Петлюра під час перебування Директорії у Камʼянці-Подільському у 1919 році.

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    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському
    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському
    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському
    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському
    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському
    Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському

    Раніше у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі (фото).

    Хмельниччина історія УНР Україна Симон Петлюра
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