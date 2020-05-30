Оприлюднено раніше невідомі фото Петлюри у Кам'янці-Подільському



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На світлинах зображений Симон Петлюра під час перебування Директорії у Камʼянці-Подільському у 1919 році

Світлини відтворені з негативів, що були в особовому фонді Івана Огієнка

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України опублікував світлини очільника Директорії УНР Симона Петлюри, відтворені з негативів, що були в особовому фонді Івана Огієнка.

Світлини оприлюднено на сайті архіву.

За допомогою Державного центру збереження документів фотонегативи було оцифровано. На світлинах зображений Симон Петлюра під час перебування Директорії у Камʼянці-Подільському у 1919 році.

Раніше у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі (фото).