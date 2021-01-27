Зеленський і Дубінський, який відмовився вийти з фракції, стали героями курйозних фотожаб

«І що тепер робити з Дубінським?», – жартують в соцмережах

Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції «Слуга народу» запропонував депутату Олександру Дубінському вийти з фракції, але той відмовився. Такий вчинок нардепа надихнув жартівників з мережі на креатив.

Нагадаємо, США ввели санкції проти семи громадян України: депутата зі «Слуги народу» Олександра Дубінського, експрокурора Костянтина Кулика, колишнього народного депутата Олександра Онищенка, бізнесменів Антона Симоненка, Андрія Теліженка та Петра Журавля.–

Крім того під санкціями опинилися ТОВ «Ера Медіа», ІА «Онлі Ньюз», ТОВ «Скептик» і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем (включений до списку санкцій у вересні 2020 року).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 хвилин сперечався з Дубінським і просив покинути фракцію.

Олександр Дубінський потрапив під санкції США нібито за втручання в американські вибори. Сам він запевняє, що все це якесь непорозуміння, і вимагав термінових зборів фракції, на яких хотів свою позицію довести. Натомість пішли розмови, що Дубінського можуть виключити з фракції, аби не дратувати заокеанських партнерів.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.