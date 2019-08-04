Дуда хоче, щоб парламентські вибори у Польщі пройшли у жовтні



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Президент Польщі Анджей Дуда

Дуда хоче провести вибори незабаром після літніх канікул

Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб вибори в парламент країни пройшли 13 жовтня. Про це повідомляє Polsat.

Він пояснив, що обрав таку близьку дату, щоб уникнути тривалої виборчої кампанії і запобігти політичним зіткненням. Президент Польщі наполягає, що вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.

Дуда заявив, що вже звернувся до Державної виборчої комісії з проханням затвердити дату виборів і встановити терміни передвиборної компанії. Очікується, що комісія відповість наступного тижня. Тоді Дуда офіційно оголосить дату.

Згідно з соціологічними опитуваннями, правляча партія в Польщі PiS може отримати на виборах близько 40% голосів виборців.

Раніше, у липні, Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі. У декларації підкреслюється, що Польща і Сполучені Штати підтверджують свої зобов'язання перед Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), включаючи зобов'язання, які випливають із статей 3 і 5 Північноатлантичного договору, в якості основи для взаємних оборонних відносин.