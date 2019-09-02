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    Дуда не згоден з планом Трампа повернути Росію в G7

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    Президент Польщі Анджей Дуда&nbsp; - Дуда не згоден з планом Трампа повернути Росію в G7
    Президент Польщі Анджей Дуда 

    Президент Польщі Анджей Дуда: Я вважаю, що ми не повинні діяти відповідно до позиції «business-as-usual» щодо Росії

    Президент Польщі Анджей Дуда висловив серйозні сумніви в понеділок щодо кампанії президента Дональда Трампа щодо повернення Росії до Групи семи, передає УНН з посиланням на USA Today.

    Так, виступаючи на спільній пресконференції з віце-президентом США Майком Пенсом в Президентському палаці Польщі, Дуда відкидав безпосередньо заклик Трампа про повернення Росії в «велику сімку», пише видання - в той же час він дав зрозуміти, що не в захваті від цієї пропозиції.

    «Я вважаю, що ми не повинні діяти відповідно до позиції «business-as-usual» щодо Росії. Це моя позиція, і я не боюся її висловлювати», - сказав Дуда.

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    Дуда проте з розумінням поставився до причин скасування візиту Трампа в Польщу.

    Трамп був змушений відкласти свій візит через «природу речей, які не можна передбачити», сказав Дуда.

    Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де мала проходити церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Він повідомив, що зосередиться на підготовці до буревію «Доріан». На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав «Доріан» як другу категорію.

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    Польща США Дональд Трамп Анджей Дуда президент
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