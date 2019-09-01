Президент Польщі закликав лідерів світу бути рішучими щодо російської агресії, щоб не повторилась світова війна



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Анджей Дуда увесь час дивився на лідерів світу

Анджей Дуда нагадав, якби була рішуча відповідь на аншлюс Австрії, то може не було би Другої світової війни

Президент Польщі Анджей Дуда закликав вводити санкції та не вести бізнес з агресором. Відповідну заяву він зробив під час заходів до 80-ї річниці початку Другої світової війни.

«Повинні бути санкції, рішучі кроки, повинні бачити, що кожна військова агресія отримає абсолютно рішучу потужну відповідь. Це виклики сьогодення. Бізнес as usual та закривання очей – це не рецепт для збереження миру. Це прямий спосіб на підбадьорення агресора. Таким чином дається дозвіл на черговий напад», - сказав Дуда, звертаючись до присутніх лідерів країн.

Хоча Росію він не називав, але згадав країни, на які напала РФ.

«Ви знаєте, що так відбувається. В 2008 році – Грузія, в 2014 – Україна. До сих пір – відсувається кордон, окупація, полоненні, військові провокації. Мусимо бути рішучими. Не можемо цього дозволити, бо це наша відповідальність, щоб ніколи більше не дійшло до військової агресії. Щоб ніколи більше не повторилась драма, яку пережив світ під час Другої світової війни», - закликав президент Польщі.

Перед цим він нагадав, що подібне вже відбувалось перед початком Другої світової:

«Тому та лекція (Другої світової війни) повинна нас навчити одному – може не було би взагалі другої світової війни, якби держави Заходу рішуче протистояли аншлюсові Австрії… Якби гостро висловили протест проти того, як ставились до євреїв в Німеччині ще перед початком війни. Якби міжнародна спільнота зайняла тверду позицію в обороні Чехословаччини.

Може не було би нападу на Польщу та взагалі Другої світової війни, якби тодішні лідери зайняли тверду позицію, а не боялись, що дійде до чергової війни. А в результаті дійшло до неї, ще більш страшної, ніж попередня.

Це великий урок для нас, як для нинішніх лідерів Європи та світу…».

Зеленський сидів позаду віцепрезидента США МАйкла Пенса

Нагадаємо, Володимир Зеленський 1 вересня бере участь у пам'ятних заходах у Варшаві з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Пам'ятна церемонія проходить на площі Юзефа Пілсудського в центрі польської столиці.