Зеленський розповів, на кого розраховує при вступі до НАТО

Зеленський поздоровив альянс з річницею, водночас нагадавши про членство

Президент України просить країни-партнери посприяти із членством

У процесі надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку країн-партнерів, що вже є членами Північноатлантичного альянсу.

Відповідну заяву український президент зробив у зверненні, оприлюдненому в Twitter з нагоди річниці створення Організації Північноатлантичного договору.

Вітаю партнерів з @NATO з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія сильна і продовжує необхідні реформи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

«Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи», – наголосив глава держави.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак висловив думку про те, що вступ України в НАТО не лише посилить державу, що стала «щитом Європи», а й значно зміцнить сам Альянс.

Міністр оборони України Андрій Таран у вітальному зверненні до НАТО також відзначив, що курс України на повноправне членство в Альянсі залишається стратегічним пріоритетом і закріплений у Конституції.

Нагадаємо, що під час переговорів Володимира Зеленського з Джо Байденом президенти також піднімали питання євроатлантичної інтеграції та отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.