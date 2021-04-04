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    Зеленський розповів, на кого розраховує при вступі до НАТО

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    Зеленський поздоровив альянс з річницею, водночас нагадавши про членство - Зеленський розповів, на кого розраховує при вступі до НАТО

    Зеленський поздоровив альянс з річницею, водночас нагадавши про членство

    Фото: РБК-Україна

    Президент України просить країни-партнери посприяти із членством

    У процесі надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку країн-партнерів, що вже є членами Північноатлантичного альянсу.

    Відповідну заяву український президент зробив у зверненні, оприлюдненому в Twitter з нагоди річниці створення Організації Північноатлантичного договору.

    «Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи», – наголосив глава держави.

    Раніше головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак висловив думку про те, що вступ України в НАТО не лише посилить державу, що стала «щитом Європи», а й значно зміцнить сам Альянс.

    Міністр оборони України Андрій Таран у вітальному зверненні до НАТО також відзначив, що курс України на повноправне членство в Альянсі залишається стратегічним пріоритетом і закріплений у Конституції.

    Нагадаємо, що під час переговорів Володимира Зеленського з Джо Байденом президенти також піднімали питання євроатлантичної інтеграції та отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

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    Теги: НАТО армія Володимир Зеленський Twitter президент Руслан Хомчак Андрій Таран Ольга Стефанішина
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