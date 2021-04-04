Зеленський розповів, на кого розраховує при вступі до НАТО
Зеленський поздоровив альянс з річницею, водночас нагадавши про членство
Президент України просить країни-партнери посприяти із членством
У процесі надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку країн-партнерів, що вже є членами Північноатлантичного альянсу.
Відповідну заяву український президент зробив у зверненні, оприлюдненому в Twitter з нагоди річниці створення Організації Північноатлантичного договору.
Вітаю партнерів з @NATO з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія сильна і продовжує необхідні реформи.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021
«Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи», – наголосив глава держави.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак висловив думку про те, що вступ України в НАТО не лише посилить державу, що стала «щитом Європи», а й значно зміцнить сам Альянс.
Міністр оборони України Андрій Таран у вітальному зверненні до НАТО також відзначив, що курс України на повноправне членство в Альянсі залишається стратегічним пріоритетом і закріплений у Конституції.
Нагадаємо, що під час переговорів Володимира Зеленського з Джо Байденом президенти також піднімали питання євроатлантичної інтеграції та отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.