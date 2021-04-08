Латвія підтримає рішення про надання плану дій щодо членства в НАТО для України

В Латвії уважно стежать за переміщеннями російських військ біля кордонів України, заявили в МЗС країни

Латвія підтримає рішення про надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України, заявив міністр закордонних справ країни Едгар Рінкевичс, повідомило в Facebook посольство України в Латвії.

«Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей план для України. Це буде як мінімум сигналом від нас, що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення», – сказав Рінкевичс.

Він додав, що в Латвії уважно стежать за переміщеннями російських військ біля кордонів України.

За його словами, точно поки не зрозуміло:чи це демонстрація сили, чи реальна агресія. Проте голова МЗС Латвії зазначив, що є всі підстави для занепокоєння.

Литва також запропонує союзникам по НАТО надати Україні ПДЧ, після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав Зеленський.

Коментуючи заяву Зеленського, США зазначили, що виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, охочих вступити в Альянс.

До слова, Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році.