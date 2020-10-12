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    Зустріч Зеленського і Дуди в Києві: президенти зробили спільну заяву

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    12 жовтня у Києві відбулась зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди&nbsp; - Зустріч Зеленського і Дуди в Києві: президенти зробили спільну заяву
    12 жовтня у Києві відбулась зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди 

    Польща вкотре підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

    Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 12 жовтня за підсумками зустрічі президентів у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    У спільній заяві Зеленський і Дуда підкреслили необхідність:

    • посилення міжнародного співробітництва для подолання нових викликів і загроз у зв'язку з пандемією коронавірусу;
    • припинення незаконної окупації Криму та агресії на Донбасі. При цьому Польща висловила зацікавленість в участі в міжнародній платформі з деокупації Криму;
    • відзначили право громадян визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів;
    • Польща підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України;
    • засудили злочини проти людяності і визнали необхідність забезпечення можливості пошуку, ексгумації жертв конфліктів і політичних репресій 20 століття в Україні та Польщі;
    • засудили акти наруги над українськими і польськими пам'ятками та місцями пам'яті в обох країнах і закликали здійснювати належну опіку над ними;
    • підкреслили необхідність захисту прав нацменшин в Україні і Польщі, основи функціонування шкіл польської та української меншини будуть врегульовані окремою угодою;
    • подальшого поглиблення відносин України з Євросоюзом;
    • надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО;
    • співпраці між країнами для проведення подальших реформ в Україні;
    • подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Острозького;
    • поглиблення економічного співробітництва між країнами;
    • подальшої співпраці в енергетичній сфері;
    • співробітництва з метою посилення ролі регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту;
    • Польща підтримує поглиблення співробітництва України з ініціативою «Триморья».

    Також Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

     Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.

    13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

    Польща НАТО Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
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