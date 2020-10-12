Зустріч Зеленського і Дуди в Києві: президенти зробили спільну заяву



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12 жовтня у Києві відбулась зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди

Польща вкотре підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 12 жовтня за підсумками зустрічі президентів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У спільній заяві Зеленський і Дуда підкреслили необхідність:

посилення міжнародного співробітництва для подолання нових викликів і загроз у зв'язку з пандемією коронавірусу;

припинення незаконної окупації Криму та агресії на Донбасі. При цьому Польща висловила зацікавленість в участі в міжнародній платформі з деокупації Криму;

відзначили право громадян визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів;

Польща підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України;

засудили злочини проти людяності і визнали необхідність забезпечення можливості пошуку, ексгумації жертв конфліктів і політичних репресій 20 століття в Україні та Польщі;

засудили акти наруги над українськими і польськими пам'ятками та місцями пам'яті в обох країнах і закликали здійснювати належну опіку над ними;

підкреслили необхідність захисту прав нацменшин в Україні і Польщі, основи функціонування шкіл польської та української меншини будуть врегульовані окремою угодою;

подальшого поглиблення відносин України з Євросоюзом;

надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО;

співпраці між країнами для проведення подальших реформ в Україні;

подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Острозького;

поглиблення економічного співробітництва між країнами;

подальшої співпраці в енергетичній сфері;

співробітництва з метою посилення ролі регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту;

Польща підтримує поглиблення співробітництва України з ініціативою «Триморья».

Також Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.

13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.