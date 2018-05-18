Дуда закликав ООН направити миротворців на Донбас

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Анджей Дуда підтримує миротворчу місію на Донбасі

Польща зараз головує в Раді безпеки ООН і може винести пропозицію на дебати

Президент Польщі Анджей Дуда закликав направити миротворчий контингент ООН на українсько-російський кордон, а також розмістити миротворчі сили по всій території, яку контролюють самопроголошені «ДНР» та «ЛНР».

Про це повідомляє АР.

«По-перше, ці сили мають бути розміщені вздовж міжнародно визнаного кордону України з Росією. Я також наголошую, що в разі, якщо це станеться, ці сили мають бути дислоковані по всій території, яка нині перебуває в руках сепаратистів», — заявив Дуда.

Зазначимо, що Польща зараз головує в Раді безпеки ООН. Представник Варшави може винести пропозицію на дебати. Щоправда, таку пропозицію може ветувати Росія, яка виступає за розміщення миротворців на лінії зіткнення, а не державному кордоні.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що у миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.

Також Порошенко заявив, що Україна готова до переговорів про впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Втім, для цього, за його словами, треба лише «дотиснути Росію».

Крім того президент зазначив, що в умовах, коли на Донбасі щодня гинуть українці, Україна потребує миротворців ООН, а вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції.

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