ДУСя витратить на повітряні мандрівки Зеленського майже 68 млн грн (документ)

Всередині країни президент має намір налітати на 11,5 млн грн

Державне управління справами (ДУС) 10 березня повідомило про намір укласти договір з державним авіаційним підприємством «Україна» на надання послуг з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України Володимиром Зеленським загальною сумою 67,52 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Так, протягом року на закордонні візити глави держави завдяки буде витрачено 56 млн грн, на авіаперевезення всередині країни – 11,5 млн грн.

Тендер відбувся у неконкурентний спосіб шляхом переговорної процедури. Як пояснив замовник, авіаційні перевезення вищих посадових осіб держави виконуються, відповідно до Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14 березня 2012 року № 270). Згідно з ним, авіаційним перевізником з виконання таких рейсів визначено державне авіаційне підприємство «Україна».

Крім цього, згідно з наданими документами, державне авіаційне підприємство «Україна» має в своєму складі Ан-148-100В 115 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 3500 км, Ан-74ТК-300Д р/н UR-AWB для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 2600 км, Airbus A-319-115 р/н ABA для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 6500 км та один вертоліт Мі-8МТВ-1 р/н UR-PAB для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 700 км. Зазначені літаки та вертоліт мають спеціально облаштовані салони і відповідне обладнання для здійснення перевезень вищих посадових осіб.

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Технічне обслуговування вказаних повітряних суден виконується інженерно-технічним персоналом ДАП «Україна» (41 людина), сертифікованим Державною авіаційною адміністрацією України, згідно з діючим сертифікатом, чинність якого не обмежена у часі.

Як повідомляв «Главком», господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України запланував перельоти повітряними суднами цивільної авіації прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та інших вищих посадових осіб і делегацій на чолі з ними. Загальна вартість угоди – 15 млн грн.

Послуги надаватиме державне авіаційне підприємство «Україна».