У Казахстані розбився літак: загинули чотири людини

Літак розбився незадовго до злітно-посадкової смуги

Літак Прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану розбився поблизу Алмати. Чотири людини, які перебували на борту загинули, а двоє перебувають у важкому стані.

Про це пише Казахська служба «Радіо Свобода».

За повідомленням пресслужби аеропорту Алмати, «літак АН-26 Комітету національної безпеки на маршруті Нур-Султан- Алмати розбився під час посадки».

Інцидент стався поблизу села Кизилту Алматинської області. Літак розбився незадовго до злітно-посадкової смуги.

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«Я висловлюю свої співчуття родинам та друзям військовослужбовців, загиблих внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Алмати. Я бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання. Від мого імені розпочалася робота з встановлення причин катастрофи. Такі випадки не повинні повторитися», — написав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у Twitter.

Нагадаємо, цього тижня у Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули.

Також у Китаї літак впав на житлові будинки.