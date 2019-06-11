Два роки безвізу: майже дев’ять мільйонів українців отримали біометричні паспорти графіка



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За перший квартал 2019 року видано менше мільйона документів

За два роки безвізового режиму з Євросоюзом майже 9 мільйонів громадян України отримали біометричні паспорти.

Про це йдеться в даних Державної міграційної служби.

Так, за інформацією відомства, кількість українців, які отримують закордонні біометричні паспорти, постійно зростає. У 2018 році, який став першим повністю безвізовим роком, зареєстровано рекордну кількість виданих закордонних паспортів — понад 5 мільйонів.

У 2017 році приблизно 3 мільйони українців отримали біометричні паспорти, у 2016 — 2,3 мільйона осіб. Для порівняння, у 2014-му, коли українці все ще мали отримувати візи для подорожей до країн ЄС, закордонні паспорти старого зразка отримали 1,7 мільйона громадян.

У нинішньому році тенденції збільшення кількості отриманих біометричних паспортів поки що немає. За перший квартал 2019 року видано менше мільйона документів. Для порівняння, за аналогічний період минулого року біометричні паспорти отримали 1,2 мільйона українців.

З моменту запровадження біометричних паспортів у січні 2015 року майже 15 мільйонів українців отримали закордонні паспорти нового зразка.

11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України.. Рівно через місяць, 11 червня, «безвіз» запрацював. Відтоді українці можуть без віз їздити до 30 країн Європи, окрім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.