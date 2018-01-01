Дві фракції Консервативної партії вимагають від Терези Мей ясності щодо Brexit

Очільниці британського уряду погрожують відставкою

Прибічники різних підходів щодо того, якою має бути угода щодо Brexit і формат подальших відносин між Великою Британією і ЄС, вимагають від очільниці британського уряду більшої ясності щодо цього питання. Як наслідок, Тереза Мей вирішила відмовитися від нової рамкової промови щодо питань Brexit навесні 2018 року і обмежитися більш скромною промовою



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Прем'єр Великої Британії Тереза Мей

Очільниці британського уряду погрожують відставкою

Прибічники різних підходів щодо того, якою має бути угода щодо Brexit і формат подальших відносин між Великою Британією і ЄС, вимагають від очільниці британського уряду більшої ясності щодо цього питання. Як наслідок, Тереза Мей вирішила відмовитися від нової рамкової промови щодо питань Brexit навесні 2018 року і обмежитися більш скромною промовою щодо співробітництва в сфері безпеки на цьогорічній Мюнхенській конференції із безпеки. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Причиною протиріч і такої зміни планів стали масові протести прихильників радикального розриву із ЄС (hard Brexit) після виступу на минулому тижні міністра фінансів Філіпа Хаммонда, під час якого той заявив, що після Brexit економіки Великої Британії і ЄС розійдуться незначним чином. Загалом же прихильників радикального розриву все більше непокоїть те, що Тереза Мей стає все м’якшою у питанні майбутнього формату відносин із ЄС. Прибічники hard Brexit побоюються, що Велика Британія все одно буде в рамках ЄС окрім формального членства у рамках підходу, який відстоює Філіп Хаммонд. В тому числі це стосується збереження членства Великої Британії в єдиному ринку і митному союзі ЄС. Зі свого боку Брюссель має сьогодні опублікувати вказівки щодо нового етапу переговорів щодо Brexit, щодо якого керівники держав і урядів ЄС дали згоду в грудні 2017 року.

Прихильники hard Brexit в тому числі вимагають відставки Філіпа Хаммонда, вважаючи що він своєю промовою пішов як проти політики уряду, так і проти маніфесту Консервативної партії. Окрім того через низку скандалів, в тому числі щодо деталі особистого життя нового міністра оборони Гевіна Вільямсона, депутати-консерватори побоюються перемоги Лейбористської партії на наступних виборах. Як наслідок, очільник апарату прем’єр-міністра Девід Лідінгтон закликав дві фракції Консервативної партії до єдності.

Загалом же така неясність означає можливість втрати Терезою Мей довіри як прихильників радикального розриву із ЄС так і більш обережного підходу, оскільки ніхто точно не знає, які плани має очільниця уряду. Відповідно до правил процедури 48 депутатів можуть вимагати голосування щодо вотуму недовіри уряду. На сьогодні до 40 депутатів готові до такого кроку.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відхилила пропозицію європейських політиків відмовитися від виходу країни з Євросоюзу.