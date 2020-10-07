Двох полісменів чекає суд за крадіжку грошей загиблого



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Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу поліцейським

Двом копам оголосили підозру за вісьмома статтями Кримінального кодексу

Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють двох співробітників Нацполіції з Маріуполя в крадіжці документів та грошей, а також у вимаганні. Про це повідомляє прес-служба ДБР у середу, 7 жовтня.

Встановлено, що у вересні 2019 року поліцейські заволоділи банківською карткою і сім-картою загиблого чоловіка. Потім вони почали користуватися його рахунком.

Пізніше, в січні 2020 року, копи спробували підвищити показники роботи. Для цього вони безпідставно затримали приїжджого чоловіка і змусили його зізнатися в тому, що він приїхав у місто нібито для збуту наркотиків через «закладки».

Надалі зловмисники почали вимагати в затриманого 200 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності та звільнення з-під варти. Дружина затриманого віддала поліцейським близько 50 тисяч гривень. Гроші вони розподілили між собою і використовували на власні потреби, зокрема, на азартні ігри.

Поліцейським оголосили підозру за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.